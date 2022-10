Antonio Conte sotto accusa, tifosi del Tottenham vogliono l’esonero: “Ci fa giocare come il Burnley”

Antonio Conte finisce nel mirino di una parte della tifoseria del Tottenham. Dopo la clamorosa sconfitta contro il Newcastle, la terza in sette partite a ottobre, il tecnico leccese non è più saldo sulla panchina degli Spurs, almeno secondo alcuni tifosi che ne chiedono addirittura un esonero. Nel mirino non solo il risultato, ma anche le sostituzioni e la gestione complessiva: “Conte è una vergogna“, “Abbiamo alcuni dei migliori giocatori di calcio del mondo e lui chiede loro di giocare come Burnley. Ma gioca per vincere, stronzo”, “E’ una disgrazia”, si legge. Lo riporta Sport Face

