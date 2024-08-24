Milenkovic fa il suo esordio in Premier: l'ex Fiorentina in campo dal 1', affronta il Southampton

L'ex difensore della Fiorentina scende in campo dal 1' dopo aver scontato la squalifica. Affronta il Southampton

Esordio in Premier League per Nikola Milenkovic, che ha recentemente firmato con il Nottingham Forest durante l'ultima finestra di mercato, con un trasferimento del valore complessivo di 14 milioni di euro. L'ex difensore della Fiorentina ha ottenuto la fiducia di Nuno Espirito Santo, partendo titolare nel match in trasferta contro il Southampton.

Milenkovic è stato schierato al centro della difesa a quattro, affiancato da Murillo, dall'ex Torino Ola Aina e da Williams sugli esterni. Il difensore serbo aveva saltato la partita inaugurale della stagione a causa di una squalifica, conseguenza dell'espulsione rimediata durante la semifinale di Coppa Italia, in cui la Fiorentina aveva affrontato l'Atalanta guidata da Gian Piero Gasperini.

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