I dettagli della cessione di Nico Gonzalez alla Juventus: operazione a titolo definitivo per 38 milioni

La Fiorentina e la Juventus hanno chiuso l'operazione per Nico Gonzalez in bianconero per 38 milioni di euro, bonus compresi

Nico Gonzalez sarà un nuovo attaccante della Juventus. Una pole conquistata venti giorni fa (era il 5 agosto), pochi minuti fa il via libera della Fiorentina. Operazione a titolo definitivo per circa 38 milioni (bonus compresi). Vi avevamo raccontato che vi sarebbero state novità poco dopo l’ora di pranzo, è andata proprio così. Gonzalez ha voluto soltanto la Juventus, è stato accontentato, molto presto si metterà a disposizione di Thiago Motta. E la Fiorentina ha ottenuto più o meno la cifra che aveva chiesto. Lo scrive Alfredo Pedullà

CASSANO ATTACCA LA JUVENTUS PER NICO GONZALEZ E CHIESA

https://www.labaroviola.com/cassano-perplesso-chiesa-e-piu-forte-di-nico-gonzalez-e-stata-una-scelta-imposta-a-thiago-motta/265274/