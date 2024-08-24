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I dettagli della cessione di Nico Gonzalez alla Juventus: operazione a titolo definitivo per 38 milioni

La Fiorentina e la Juventus hanno chiuso l'operazione per Nico Gonzalez in bianconero per 38 milioni di euro, bonus compresi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 agosto 2024 15:02
I dettagli della cessione di Nico Gonzalez alla Juventus: operazione a titolo definitivo per 38 milioni - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 26.02.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 26.02.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Nico Gonzalez sarà un nuovo attaccante della Juventus. Una pole conquistata venti giorni fa (era il 5 agosto), pochi minuti fa il via libera della Fiorentina. Operazione a titolo definitivo per circa 38 milioni (bonus compresi). Vi avevamo raccontato che vi sarebbero state novità poco dopo l’ora di pranzo, è andata proprio così. Gonzalez ha voluto soltanto la Juventus, è stato accontentato, molto presto si metterà a disposizione di Thiago Motta. E la Fiorentina ha ottenuto più o meno la cifra che aveva chiesto. Lo scrive Alfredo Pedullà 

CASSANO ATTACCA LA JUVENTUS PER NICO GONZALEZ E CHIESA

https://www.labaroviola.com/cassano-perplesso-chiesa-e-piu-forte-di-nico-gonzalez-e-stata-una-scelta-imposta-a-thiago-motta/265274/

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