Cassano perplesso: "Chiesa è più forte di Nico Gonzalez, è stata una scelta imposta a Thiago Motta"

Antonio Cassano ha parlato del movimento di mercato della Juventus che sta prendendo Nico Gonzalez ed ha messo fuori rosa Chiesa

Antonio Cassano ha commentato la scelta della Juventus di scaricare Chiesa per prendere Nico Gonzalez dalla Fiorentina, queste le sue parole a Viva El Futbol, il podcast con Adani e Ventola. Queste le sue parole:

"Chiesa è il miglior giocatore italiano, la Juventus si sta comportando in maniera indegna perchè non vuole rinnovare, il problema è della Juventus. Io spero che lui possa andare alla Roma o da chi lo valorizza, è una cosa allucinante quello che gli stanno facendo. Thiago Motta gioca con gli esterni, uno meglio di Chiesa non lo vai a prendere, Nico Gonzalez non è più forte di Chiesa, secondo me la scelta su Chiesa è stata fatta dalla società perchè ha problemi con il rinnovo e quindi ha imposto a Thiago Motta di metterlo fuori, questa è la mia idea"

TESSMANN VA AL VENEZIA, ERA STATO VICINO ALLA FIORENTINA

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