Labaro Viola

Cassano perplesso: "Chiesa è più forte di Nico Gonzalez, è stata una scelta imposta a Thiago Motta"

Antonio Cassano ha parlato del movimento di mercato della Juventus che sta prendendo Nico Gonzalez ed ha messo fuori rosa Chiesa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 agosto 2024 13:13
Cassano perplesso: "Chiesa è più forte di Nico Gonzalez, è stata una scelta imposta a Thiago Motta" -
News
Fiorentina
Juventus
Cassano
Thiago Motta
Nico Gonzalez
Condividi

Antonio Cassano ha commentato la scelta della Juventus di scaricare Chiesa per prendere Nico Gonzalez dalla Fiorentina, queste le sue parole a Viva El Futbol, il podcast con Adani e Ventola. Queste le sue parole:

"Chiesa è il miglior giocatore italiano, la Juventus si sta comportando in maniera indegna perchè non vuole rinnovare, il problema è della Juventus. Io spero che lui possa andare alla Roma o da chi lo valorizza, è una cosa allucinante quello che gli stanno facendo. Thiago Motta gioca con gli esterni, uno meglio di Chiesa non lo vai a prendere, Nico Gonzalez non è più forte di Chiesa, secondo me la scelta su Chiesa è stata fatta dalla società perchè ha problemi con il rinnovo e quindi ha imposto a Thiago Motta di metterlo fuori, questa è la mia idea"

TESSMANN VA AL VENEZIA, ERA STATO VICINO ALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/lequipe-tessmann-e-un-nuovo-giocatore-del-lione-per-6-milioni-programmate-le-visite-mediche/265272/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok