L'Equipe: "Tessmann è un nuovo giocatore del Lione per 6 milioni, programmate le visite mediche"

Secondo il noto giornale francese L'Equipe Tanner Tessmann a lungo cercato e inseguito dalla Fiorentina sarà un nuovo giocatore del Lione. Il calciatore si unirà al club Transalpino per una cifra into...

Secondo il noto giornale francese L'Equipe Tanner Tessmann a lungo cercato e inseguito dalla Fiorentina sarà un nuovo giocatore del Lione. Il calciatore si unirà al club Transalpino per una cifra intorno ai 6 milioni di euro e la percentuale sulla futura vendita, lo stesso tipo di accordo che la Fiorentina aveva stipulato con il Venezia prima del brusco stop dovuto alle elevate commissioni richieste dai procuratori dello stesso Tessmann.

FIORENTINA SU KIWIOR

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