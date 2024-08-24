Di Marzio rivela: "Interesse della Fiorentina per Kiwior, ma negli ultimi giorni il Bologna ha accelerato l'operazione"

Negli ultimi giorni la Fiorentina si sarebbe interessata a Jakub Kiwior per il reparto difensivo, ma ad oggi non c'è stato nulla di più

Nel post-partita contro la Puskas Akademia, Mister Palladino ha nuovamente sottolineato ai microfoni la necessità di un supporto da parte della società per completare la squadra con nuovi acquisti. Negli ultimi giorni, come riportato da Gianluca Di Marzio, la Fiorentina aveva manifestato interesse per Jakub Kiwior dell'Arsenal, ma a quanto sembra, non ci sono stati ulteriori sviluppi nelle ore successive.

Nel frattempo, il Bologna si è mosso in maniera più efficace e rapida, portando la trattativa a uno stato più avanzato. I rossoblù potrebbero concludere l'operazione con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

ESPN rivela: "La Fiorentina ha offerto 14 milioni per Medina, no del Boca per il momento"

https://www.labaroviola.com/espn-rivela-la-fiorentina-ha-offerto-14-milioni-al-boca-juniros-per-medina-anche-il-fenerbahce-sullargentino/265264/