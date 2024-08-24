ESPN rivela: "La Fiorentina ha offerto 14 milioni al Boca Juniros per Medina, anche il Fenerbahce sull'argentino"

Secondo quanto riportato da ESPN, la Fiorentina avrebbe avanzato un'offerta da circa 14 milioni per Medina, momentaneamente rifiutata

Secondo quanto riportato da ESPN, la Fiorentina ha avanzato un'offerta di quasi 14 milioni di dollari al Boca Juniors per Cristian Medina, ma il club argentino l'ha rifiutata. La proposta del club viola supera leggermente quella del Fenerbahce. Nelle prossime ore, la società guidata da Commisso potrebbe tornare alla carica con un'offerta più alta, con la possibilità che il classe 2002 lasci l'Argentina in questa finestra di mercato. Medina ha una clausola rescissoria di 20 milioni e ha accumulato 153 presenze con il Boca Juniors, arricchite da 9 gol e 11 assist. Il centrocampista ha inoltre partecipato alle Olimpiadi con l'Argentina Under 23, totalizzando 10 presenze.

TMW: "Per la Juve Nico è la priorità, pronta offerta da 38 milioni complessivi"

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