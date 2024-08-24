TMW: "Nico Gonzalez priorità per la Juventus, pronta nuova offerta da 38 milioni bonus compresi"

La Juventus è pronta a formalizzare una nuova offerta da 38 milioni bonus compresi per Nico Gonzalez, la Fiorentina continua a chiederne 40

Gli obiettivi della Juventus in questi ultimi sette giorni di mercato sono tre. La priorità assoluta è Nico Gonzalez, e Giuntoli sta preparando l'assalto finale. La Juventus cercherà di accelerare le trattative con l'intenzione di concludere l'affare tra il fine settimana e l'inizio della prossima settimana.

Le risorse derivanti dal prestito con obbligo di riscatto di Nicolussi Caviglia al Venezia permetteranno di migliorare l'offerta per Nico Gonzalez: l'ultima proposta da formalizzare al club viola è di 32 milioni garantiti, più 2 milioni di bonus facilmente raggiungibili e ulteriori 4 milioni legati a obiettivi da conseguire entro la fine della stagione.

La Fiorentina richiede 40 milioni e ha già rifiutato la prima offerta di 32 milioni più 5 milioni di bonus, ma i due club stanno facendo progressi, spinti anche dalla volontà del calciatore, che ha scelto la Juventus e ha rifiutato tutte le altre proposte. Sullo sfondo restano le opzioni Sancho, che arriverebbe solo nel caso in cui il Manchester United contribuisse al pagamento di una parte dello stipendio, e Conceiçao jr, il quale è stato escluso dalla lista dei convocati nonostante si sia allenato regolarmente, un possibile segnale di mercato. Lo scrive TMW

Repubblica: "Nico-Juve? La chiusura può arrivare a inizio settimana"

https://www.labaroviola.com/repubblica-nico-alla-juventus-la-chiusura-puo-arrivare-ad-inizio-settimana-passi-in-avanti/265255/