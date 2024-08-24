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Repubblica: "Nico alla Juventus, la chiusura può arrivare ad inizio settimana. Passi in avanti"

Nico attende novità sulla trattativa che lo porterebbe alla Juve

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 agosto 2024 08:12
Repubblica: "Nico alla Juventus, la chiusura può arrivare ad inizio settimana. Passi in avanti" -
Rassegna Stampa
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Nico Gonzalez, che dovrebbe essere escluso dai convocati anche per la sfida di domani, attende novità. Ieri un nuovo contatto tra le due società: passi in avanti verso la richiesta di 40 milioni cash da parte dei viola ma ancora l’accordo non è stato raggiunto e la sensazione è che si possa definire il tutto all’inizio della prossima settimana.

Sempre dalla Juventus, ma in trattativa separata, potrebbe arrivare il laterale di sinistra Filip Kostic (31 anni). E dai bianconeri spinge per un ritorno in viola anche il centrocampista Arthur: in questo caso, come accaduto l’anno scorso, lo scoglio è lo stipendio elevato del brasiliano (quasi 6 milioni). Lo scrive Repubblica.

https://www.labaroviola.com/tuttosport-kostic-pronto-a-firmare-un-triennale-con-la-fiorentina-si-puo-chiudere-a-7-milioni/265245/

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