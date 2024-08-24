Repubblica: "Nico alla Juventus, la chiusura può arrivare ad inizio settimana. Passi in avanti"

Nico attende novità sulla trattativa che lo porterebbe alla Juve

Nico Gonzalez, che dovrebbe essere escluso dai convocati anche per la sfida di domani, attende novità. Ieri un nuovo contatto tra le due società: passi in avanti verso la richiesta di 40 milioni cash da parte dei viola ma ancora l’accordo non è stato raggiunto e la sensazione è che si possa definire il tutto all’inizio della prossima settimana.

Sempre dalla Juventus, ma in trattativa separata, potrebbe arrivare il laterale di sinistra Filip Kostic (31 anni). E dai bianconeri spinge per un ritorno in viola anche il centrocampista Arthur: in questo caso, come accaduto l’anno scorso, lo scoglio è lo stipendio elevato del brasiliano (quasi 6 milioni). Lo scrive Repubblica.

https://www.labaroviola.com/tuttosport-kostic-pronto-a-firmare-un-triennale-con-la-fiorentina-si-puo-chiudere-a-7-milioni/265245/