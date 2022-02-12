In Italia lo esaltavano anche quando faceva colazione, in Inghilterra gli danno 3 pagella. Flop CR7

In Inghilterra CR7 è un vero flop, il suo Manchester sta lottando solo per la qualificazione in Champions e lo stesso Cristiano Ronaldo latita

Il quotidiano cittadino Manchester Evening News, stronca la prestazione di Cristiano Ronaldo nel pareggio 1-1 contro il Southampton. CR7 è in crisi nerissima, tanto da "sembrare spesso fermo. E Cavani, fosse stato al top, avrebbe dovuto giocare al suo posto" scrive il quotidiano nella pagelle del portoghese. Un 3 in pagella e un giudizio durissimo per l'ex giocatore della Juventus che non segna da 6 partite e oggi ha sbagliato un gol clamoroso a porta vuota che ha costretto il suo Manchester all'ennesimo risultato negativo. Mentre in Italia veniva esaltato per ogni stupidaggine, in Premier League non fanno sconti a nessuno e giudicano senza influenze...

BUCCIANTINI PARLA DELL'INGIUSTIZIA SUBITA DA MARTINEZ QUARTA

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