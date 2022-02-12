Bucciantini non ci sta: "Quarta espulso per uno dei suoi migliori interventi da quando è a Firenze"

Bucciantini ha voluto difendere Quarta per il rosso rimediato a Bergamo secondo lui profondamente ingiusto

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno ha parlato il giornalista Marco Bucciantini: "Piatek? E' eccezionale dove batte la telecamera, è assente dove non batte la telecamera. Deve migliorare tantissimo sulla fase di non possesso palla. Arbitraggio? Marino ha poco da lamentarsi i rigori sono netti così come la giocata di De Roon sul gol della Fiorentina. Semmai l'Atalanta può dire di essere stata un po' sfortunata. Ma a livello arbitrale l'unico torno l'ha avuto la Fiorentina. Martinez Quarta è stato espulso per uno dei suoi migliori interventi da quando è a Firenze"

SOTTIL POTREBBE ESSERE IL GRANDE ACQUISTO VIOLA

https://www.labaroviola.com/sottil-inizia-a-rendere-con-una-buonissima-continuita-e-se-fosse-lui-il-grande-acquisto-sullesterno/165121/