Sottil è in continua crescita e inizia a rendere con continuità. Se fosse lui l'acquisto sull'esterno?

Sottil potrebbe essere l'arma in più per la stagione della Fiorentina visto il suo rendimento in continua crescita

La Fiorentina ha cercato di prendere un esterno molto forte come Ikonè che doveva rinforzare il reparto offensivo viola. Ma il francese per ora sfortunatamente sta facendo molto fatica ad inserirsi negli schemi di Italiano e in generale nella Serie A.

Ecco allora che un'arma importante potrebbe diventare Riccardo Sottil. Il ragazzo si è fatto le ossa nella scorsa stagione a Cagliari, e dopo un avvio stagione molto difficile sta iniziando a giocare bene con continuità.

Nella partita contro proprio la sua ex squadra del Cagliari il suo ingresso ha spaccato la partita e portato la Fiorentina al pareggio, contro la Lazio nel disastro viola è stato l'unico veramente positivo. Il giovane giocatore viola è entrato bene anche nella trasferta di Coppa a Bergamo. Potrebbe essere la sua crescita e quindi lui il grande acquisto sugli esterni per la Fiorentina?

Lorenzo Bigiotti

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