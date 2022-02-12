Spalletti sul regalo dell'Inter a Doveri: "Guardia di Finanza ha aperto lo zaino, c'erano mozzarelle"

Luciano Spalletti ha parlato dell'Inter, sua ex squadra e avversaria sul campo, e scherza sull'episodio di Doveri

Napoli-Inter sarà anche una sfida che potrebbe valere lo Scudetto ma Luciano Spalletti non ha perso di certo il suo abituale senso dell'umorismo. Il tecnico azzurro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'importante gara - in programma sabato alle 18 allo stadio Maradona - e si è lasciato andare a qualche scherzo e battuta per allentare la tensione. "Per me non sarà una rivincita - ha chiarito - Non c'è niente di personale".

Spalletti ha scatenato le risate dei giornalisti presenti in conferenza stampa con una battuta sull'ormai famoso zaino di Daniele Doveri. Il riferimento è a una polemica scoppiata dopo la finale di Supercoppa a causa di una foto che immortalava l'arbitro con una borsa con il logo dell'Inter. "Lo zaino di Doveri? Forse vi manca un passaggio - ha scherzato il tecnico toscano - Non sapete che all'aeroporto poi è stato fermato dalla Finanza che gli ha imposto di aprire lo zaino. Era uno zaino frigo, c'erano dentro delle mozzarelle". Tra le risate dei giornalisti presenti, Spalletti ha rincarato la dose: "Speriamo che non si sappia in giro...". Lo scrive il Corriere dello Sport

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