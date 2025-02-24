Milenkovic anche bomber in Premier: gol di tacco contro il Newcastle e va vicino alla doppietta

Nikola Milenkovic sta facendo vedere grandi cose in Premier League. Il difensore serbo, proprio questa estate, si è trasferito al Nottingham Forest, che attualmente è agganciato al terzo posto a quota...

A cura di Domenico Fontana 24 febbraio 2025 12:07

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