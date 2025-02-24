Milenkovic anche bomber in Premier: gol di tacco contro il Newcastle e va vicino alla doppietta
Nikola Milenkovic sta facendo vedere grandi cose in Premier League. Il difensore serbo, proprio questa estate, si è trasferito al Nottingham Forest, che attualmente è agganciato al terzo posto a quota...
Nikola Milenkovic sta facendo vedere grandi cose in Premier League. Il difensore serbo, proprio questa estate, si è trasferito al Nottingham Forest, che attualmente è agganciato al terzo posto a quota 47 punti. Ieri ha sicuramente brillato anche nel match contro il Newcastle, nonostante la sconfitta per 4-3. Come si è messo in mostra, oltre all'arte di difendere? Attraverso un gol spettacolare, realizzato una "magia" di tacco, siglando il 4-2. Il difensore ex Fiorentina è andato vicino anche alla doppietta su colpo di testa, rendendosi più volte pericoloso in fase offensiva. Milenkovic si sta proprio divertendo in Inghilterra.