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Milenkovic anche bomber in Premier: gol di tacco contro il Newcastle e va vicino alla doppietta

Nikola Milenkovic sta facendo vedere grandi cose in Premier League. Il difensore serbo, proprio questa estate, si è trasferito al Nottingham Forest, che attualmente è agganciato al terzo posto a quota...

A cura di Domenico Fontana
24 febbraio 2025 12:07
Milenkovic anche bomber in Premier: gol di tacco contro il Newcastle e va vicino alla doppietta -
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Nikola Milenkovic sta facendo vedere grandi cose in Premier League. Il difensore serbo, proprio questa estate, si è trasferito al Nottingham Forest, che attualmente è agganciato al terzo posto a quota 47 punti. Ieri ha sicuramente brillato anche nel match contro il Newcastle, nonostante la sconfitta per 4-3. Come si è messo in mostra, oltre all'arte di difendere? Attraverso un gol spettacolare, realizzato una "magia" di tacco, siglando il 4-2. Il difensore ex Fiorentina è andato vicino anche alla doppietta su colpo di testa, rendendosi più volte pericoloso in fase offensiva. Milenkovic si sta proprio divertendo in Inghilterra.

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