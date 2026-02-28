1 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:08

TMW scrive: Fagioli stuzzica la Premier, sondaggi di Newcastle e Tottenham per l’estate

Dal riscatto in viola alle sirene inglesi: secondo tuttomercatoweb il play viola avrebbe attirato su di se l'interesse di due big di Premier

Tra le poche certezze che la Fiorentina ha acquisito nel corso di una stagione ricca di difficoltà troviamo senza dubbio Nicolò Fagioli. Il centrocampista scuola Juventus ha inanellato prestazioni convincenti in serie, contribuendo in prima persona a riportare fuori dalle acque più pericolose della classifica la squadra toscana, che nel frattempo proseguirà anche il suo percorso europeo in Conference League agli ottavi, contro i polacchi del Rakow.

Nel frattempo, però, si para una minaccia inglese per la Fiorentina. Ci sono infatti le ombre inglesi sul futuro di Fagioli: secondo quanto raccolto da TMW, il centrocampista piacentino classe 2001 è infatti finito nel mirino di due big della Premier League, il Newcastle e il Tottenham, realtà che tra l’altro possono vantare una discreta presenza di giocatori ex Serie A e italiani (i già milanisti Tonali e Thiaw da una parte e i nazionali azzurri Vicario e Udogie dall’altra). Gli Spurs tra l’altro erano la società in cui operava fino allo scorso 4 febbraio l’attuale direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici.

Tottenham e Newcastle sono interessate a Fagioli in vista del prossimo calciomercato estivo e si stanno portando avanti con i primi contatti esplorativi. La priorità di Fagioli e della Fiorentina per il momento è di concludere la stagione al meglio, provando a salvarsi e a vincere la Conference, ma il mercato intanto bussa già.

