Il Leicester vuole Nico ma è un flop in Premier League, è a soli 2 punti dall’ultimo posto in classifica

Nelle ultime ore il giornalista Gianluca Di Marzio ha dato praticamente per fatto il trasferimento di Nico Gonzalez dalla Fiorentina al Leicester, secondo Di Marzio mancherebbero solo i dettagli con il giocatore d’accordo con il club inglese. La Fiorentina dal canto suo fa sapere che non sono arrivate offerte per il calciatore e che non esistono trattative per la sua cessione. Nel frattempo Nico Gonzalez ha postato la foto in cui mostra l’esultanza post Fiorentina-Sassuolo in cui dice “Resto qui” facendo anche vedere lo scudetto viola. Il Leicester intanto in Premier League naviga in bruttissime acque, nella giornata odierna ha collezionato l’ennesima sconfitta, questa volta contro il Nottingham per 2-0 ed è a soli 2 punti dall’ultimo posto in classifica, in piena zona retrocessione con 17 punti fatti rispetto ai 15 punti del Southampton.

IL CORRIERE DELLO SPORT DA LA SUA POSIZIONE SU NICO GONZALEZ