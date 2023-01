Corriere dello Sport annuncia: “La Fiorentina continua a smentire l’offerta del Leicester per Nico Gonzalez”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina continua a smentire l’offerta del Leicester per Nico Gonzalez anche se i contatti tra il club inglese e l’entourage di Nico Gonzalez vanno avanti. Discorso simile per Amrabat, sul centrocampista marocchino ci sta l’Atletico Madrid ma su di lui è tornata la calma per questo riguarda le voci di cessione. La Fiorentina comunque dovrà difendere i propri giocatori migliori in questa sessione di mercato e magari, su Amrabat, rinnovare anche il contratto in scadenza nel 2025.

BUCCHIONI: “NICO GONZALEZ VUOLE RILANCIARSI ALLA FIORENTINA”