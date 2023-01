Bucchioni su Nico Gonzalez: “Ha parlato con Italiano, è convinto di rilanciarsi alla Fiorentina”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno della situazione attorno Nico Gonzalez e le possibilità che possa lasciare la Fiorentina a gennaio. Ecco le sue parole:

“Nico? La Fiorentina ha la situazione in mano, ha un contratto fino al 2026. Da quello che so io il calciatore ha detto all’allenatore che vuole rilanciarsi alla Fiorentina: c’è stato questo colloquio molto diretto una decina di giorni fa con Italiano per capire il da farsi e mi risulta che abbia detto di essere convinto di rimanere.”

