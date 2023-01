Pedullà: “Fiorentina deve comunicare posizione su Nico. Sbagliata gestione Venuti. Brekalo? Servono 3 milioni”

Come ogni martedi e venerdi, dalle ore 14 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha rivelato le ultime sul mercato della Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina, queste le sue parole:

NICO GONZALEZ “La Fiorentina non può smontare e rimontare ogni anno a gennaio. I viola devono uscire da questa concezione di dar via il pezzo da novanta a metà stagione. La Fiorentina ribadisce quanto abbiamo raccontato, poi ci sono voci che vengono messe in giro da intermediari che non hanno rispetto verso la tifoseria e la piazza. È sciacallaggio, dovrebbe essere isolato. La Fiorentina dovrebbe uscire da questo, non si dovrebbe ragionare in base alla voci. E se queste non sono voci, allora la Fiorentina dovrebbe cambiare la strategia di comunicazione che ha fatto nelle ultime 48 ore. Cedere per il secondo anno di fila il tuo pezzo da novanta vorrebbe dire che fai due passi avanti e cinque indietro. Vorrei chiarezza da parte della Fiorentina. Non si può fare così, una società deve avere un criterio nella logica della programmazione dei tuoi pezzi importanti. Se questi vogliono andare via, devi essere pronto un mese prima con il sostituto. Altrimenti se ne riparla avanti. Uno più forte di Nico Gonzalez o di Amrabat il 13 di gennaio non lo trovi. La Fiorentina dovrebbe prendere una posizione seria, secca. Nico ha esultato come Enzo Fernandez, ma il calciatore del Benfica poi rimane davvero. E quelle erano cifre iperboliche, si parlava di 127 milioni. Non so quali sono le ambizioni del Benfica, ma loro hanno seguito la loro linea, come dovrebbe fare qualsiasi club. La coerenza nella costruzione è fondamentale. Posso essere sincero? Io mi a aspetto, anzi, me lo sarei già aspettato, una presa di posizione di Rocco Commisso. Poi sia chiaro, il mondo del calciomercato cambia ogni cinque minuto, le cose possono cambiare. Ma vorrei che la Fiorentina prenda una posizione secca. Adesso c’è un po’ di confusione su queste voci, prima la Fiorentina accetta, ora tratta. C’è un po di sensazionalismo. Ma ribadisco, la Fiorentina dovrebbe prendere posizione. Basterebbero sei parole: “Non abbiamo intenzione di cedere Nico”. Fine”.

PROGRAMMAZIONE “Io ammiro il Sassuolo, l’Empoli perché a gennaio non cedono. A gennaio non si smontano i progetti. Vicario non lo vuole dare, Parisi non lo vogliono dare. Anche perché a giugno lo puoi vendere di più. Ma Nico è nel suo periodo più basso e te lo sovrastimavano? Non lo puoi dare comunque. Per darlo via dovresti avere due sostituti pronti, uno già pronto e più forte di lui e uno che può fare da sostituto. Boga? Non te lo danno e anche se fosse, non è più forte di Nico. Ogni tanto è rock, ogni tanto è non gioca. Bamba? Non è come Nico”

BREKALO “È un buon giocatore, ma chiedono 2 milioni di commissioni. Ma devi aggiugere uno, non puoi sostituire e basta. Il progetto è sacro, Rocco è uno degli uomini più ricchi del calcio, il bilancio è in attivo. Vogliamo capire ora qual è il progetto tecnico. Vediamo poi quello che accadrà, ma poi dovrebbero arrivare giustificazioni e comunicazioni chiare su quello che vogliono fare. Ad ora è in pugno a Gallini da metà novembre, ma credo che abbia sbagliato la mossa della scelta degli intermediario vicino a lui e non tanto gradito dagli agenti. Con 3 milioni oggi porti a casa Brekalo. Il Monza per non vuole portare avanti con le commissioni che sono raddoppiate, adesso siamo in stand by. Non so se 2 milioni di commissioni potrebbero essere accettate da Commisso. Adesso è una situazione tutta aperta”.

BAMBA “È in scadenza di contratto. Non credo che rinnovi. È arrivato nel 2018 al Lille, e prima di andare doveva andare alla Fiorentina ma saltò per le commissioni. A zero potrebbe essere un affare”.

ZURKOWSKI “È tornato a sorridere dopo l’arrivo a Spezia. Ne hanno provato a parlare anche con l’Empoli, ma ormai non c’erano più le condizioni”.

EMPOLI “Non c’è stato un avvicinamento diretto. Ma tramite terze parti c’è stato un tentativo di disgelo. Ma tutto parte da Parisi, Zurkowski sta sorridendo allo Spezia”.

VENUTI “Lo stesso Venuti io lo avrei gestito diversamente, nonostante gli errori commessi ma ha dimostrato attaccamento alla maglia. E ha dimostrato tutto quello che doveva dimostrare. Qualche suo errore dovuto alla sfiga è stato strumentalizzato. Per me perdere un giocatore a zero dipende sempre da chi perdi, se fosse un giocatore che ti ha sempre tradito è un conto, ma se uno è tuo tifoso andrebbe tutelato e gestito diversamente”.

BELOTTI “La situazione è semplice. È in scadenza ma ha un opzione per gli altri due. Anche se non sta facendo bene, lui ha avuto un periodo di grande inattività e sta pesando parecchio. Sicuramente non poteva essere in condizione. In questi casi qui dovresti far scattare l’opzione, sarebbe una plusvalenza in quanto lo hai preso zero. Anche se prendi mille euro, è comunque una plusvalenza. Però, indipendentemente, dalla vicenda Belotti la Fiorentina deve prendere un esterno o una prima punta in base a cosa vuol fare con Kouamé”.

ANCORA NICO “Riccolegandomi a Nico. Se tu decidessi di vendere Nico Gonzalez, dovresti prenderne due. E poi ti devi far dire come funzionano i meccanismo di Italiano perché già ora produci ma non servi. Dopo come funzionerebbe? Se è così, ce lo devono dire. Almeno non stiamo a pensare una costruzione e dopo due mesi ce la cambiano”.

RINNOVI “Manca solo l’annuncio per Bonaventura. Per gli altri vediamo”.