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Rebic vicinissimo alla cessione in Premier League. Nelle casse della Fiorentina 4,5 milioni di euro

Ai titoli di coda l'avventura di Ante Rebic con la Fiorentina. Il suo futuro sarà inglese con una bella cifra destinata alla società viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2017 20:57
Rebic vicinissimo alla cessione in Premier League. Nelle casse della Fiorentina 4,5 milioni di euro -
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Ante Rebic è vicino a lasciare la Fiorentina. L'attaccante croato volerà in Premier nelle prossime ore, con la società viola che è in stretto contatto con due neopromosse come Brighton e Huddersfield. Al momento è in vantaggio la seconda, anche se non è da escludere un rilancio dei Seagulls. La sua cessione comunque è vicinissima alla fumata bianca con i viola che incasseranno 4,5 milioni di euro.

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