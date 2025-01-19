Pongracic colleziona un'altra panchina, mentre Milenkovic brilla ancora con il Forest

Milenkovic continua a stupire in Premier per solidità e rendimento. Pongracic, il suo sostituto in viola, anche oggi 90 minuti in panchina

Marin Pongracic continua a vivere un momento complicato. Anche oggi il difensore croato è rimasto a guardare i suoi compagni dalla panchina, senza scendere in campo. Una situazione che inizia a destare perplessità tra i tifosi, soprattutto considerando la necessità di maggiore solidità difensiva mostrata dalla squadra nelle ultime uscite. Pongracic, arrivato con grandi aspettative, fatica a trovare spazio e il suo utilizzo limitato solleva interrogativi sulle scelte tecniche e sulle dinamiche interne al gruppo.

Nel frattempo, dall’altra parte della Manica, Nikola Milenkovic si sta facendo notare nel suo nuovo capitolo con il Nottingham Forest. L'ex Fiorentina ha giocato un ruolo chiave nella vittoria della sua squadra contro il Southampton, guidato da Juric. Milenkovic, con la sua leadership e la sua capacità di leggere il gioco, si sta rivelando un elemento imprescindibile per la retroguardia del Forest, contribuendo in modo decisivo a mantenere equilibrio e compattezza.

La differenza tra le situazioni dei due difensori è evidente: da una parte un giocatore, Pongracic, che sembra intrappolato in un limbo senza opportunità concrete, dall'altra Milenkovic, che si sta affermando come uno dei pilastri della sua nuova squadra. Se per il croato la fiducia del tecnico tarda ad arrivare, il serbo dimostra invece di essere già un punto fermo nel progetto del Nottingham Forest ad oggi addirittura al secondo posto in Inghilterra dientro al Liverpool ed al pari dell'Arsenal..

Le prossime settimane saranno decisive per capire se Pongracic riuscirà a invertire questa tendenza e a ritagliarsi lo spazio che merita, oppure se il suo sarà un percorso destinato a restare in salita. Nel calcio, si sa, le occasioni vanno colte al volo, occhio agli ultimi giorni di mercato..

Graziani: ” Gud a Genova era padrone del gioco, libero di esprimersi, qui troppo limitato”

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