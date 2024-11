Già finita l’avventura di Chiesa in Inghilterra? Il Liverpool apre al prestito, l’Inter ci pensa per gennaio

Secondo quanto rivelato da Tuttosport, l’Inter starebbe valutando fortemente l’opzione Federico Chiesa, l’ala destra italiana che ha lasciato definitivamente la Juve in estate per sbarcare al Liverpool. L’avventura in Premier non sta filando per il verso giusto per lui, tra ambientamento, un ritardo fisico e un minutaggio ridotto all’osso per l’eccessiva concorrenza.

Una soluzione, tutti contenti

Tra la necessità dell’Inter di rinforzare la rosa e la linea di spending review di Oaktree, il profilo di Chiesa è una grande opportunità. Una cessione a titolo definitivo appare improbabile, ma un prestito fino alla fine della stagione potrebbe essere un’ottima soluzione per i nerazzurri e anche per il Liverpool. Senza dimenticare l’asso nella manica dell’Inter, il presidente Marotta, che vanta dei canali di comunicazione privilegiati con gli agenti del giocatore. Il che spianerebbe la strada di fronte all’apertura di una trattativa. Lo riporta TMW

