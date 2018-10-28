Vergogna Inghilterra, vince il dio denaro. Nonostante la tragedia si gioca la Premier

Muore il presidente di una squadra, poco dopo la partita tra Leicester e West Ham, a pochi passi dallo stadio della partita. Una squadra completamente distrutta psicologicamente, tutto il mondo del ca...

Muore il presidente di una squadra, poco dopo la partita tra Leicester e West Ham, a pochi passi dallo stadio della partita. Una squadra completamente distrutta psicologicamente, tutto il mondo del calcio scioccato da questa tragedia. Non in Inghilterra però, dove non hanno fermato la Premier League nonostante quello che è successo. Vince il dio denaro, amarezza.