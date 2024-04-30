TMW: "Sarri tra Torino e Premier League. Il Newcastle gli ha fatto un'offerta importante e può cedere"

L'ex allenatore della Lazio è pronto a iniziare una nuova avventura. Il tecnico toscano è tentato dalle offerte inglesi

Dopo la parentesi alla Lazio, Maurizio Sarri si guarda intorno per una nuova esperienza in panchina. Il Torino aveva fatto un sondaggio per capire quale fosse la sua situazione, ma sarebbe ben più interessato alle offerte che gli giungono dall'Inghilterra: su di lui ci sarebbero il West Ham e il Newcastle, anche se i Magpies sarebbero in vantaggio su di lui. La proprietà araba infatti ha avanzato una ricca offerta per averlo in panchina a partire dalla prossima stagione e l'allenatore toscano starebbe pensando seriamente di accettarla. TMW scrive: "Ancora è ovviamente troppo presto per scelte definitive, anche perché va rispettato il lavoro di Eddie Howe. La squadra, con gli scontri diretti da giocare, si trova al settimo posto in classifica, a meno uno dal Manchester United sesto e a meno sette dal Tottenham quinto". Sarri era stato accostato dai quotidiani anche alla panchina della Fiorentina per il post Italiano, tuttavia il suo profilo non rientra nei piani della società viola, almeno per il momento.

SONO 23 MILA I TAGLIANDI STACCATI PER FIORENTINA-CLUB BRUGGE A DUE GIORNI DALLA SFIDA DEL “FRANCHI”

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