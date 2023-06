TMW, Amrabat e il futuro: contro Sassuolo ultima in Serie A? Fiorentina pronta ad ascoltare offerte

La Fiorentina si appresta a giocare le ultime due partite delle sessanta che comporranno la sua infinita stagione, la prima questa sera in casa del Sassuolo. Uno dei protagonisti in maglia viola, rivelazione in questa sua seconda stagione fiorentina con Italiano, potrebbe essere arrivato all’ultima sua partita in Serie A ed è pure da capire se la giocherà, vista la cautela che impone la finale di Praga in vista. Ci riferiamo a Sofyan Amrabat, centrocampista di grande quantità ambito dai top club del calcio europeo.

All’ultimo giorno di gennaio, dopo averlo visto all’opera al Mondiale, ha provato il blitz last-minute il Barcellona con la collaborazione del giocatore (ha saltato l’allenamento), ma ha sbattuto sulla volontà della Fiorentina di non privarsi di un suo pilastro. Il nome del classe ’96 è però tenuto sotto osservazione anche da grandi realtà della Premier (già tempo fa piaceva a Tottenham e Liverpool). Sotto contratto fino al 2024 con opzione per un altro anno, di fronte a una dichiarata scelta di cambiare aria, ed offerte adeguate (a Firenze auspicano 40 milioni di euro) la società viola non si opporrebbe alla partenza di Amrabat. Se poi questa arrivasse con una Conference League in più, visto che la finale sarà verosimilmente la sua ultima da giocatore della Fiorentina, sarebbe anche meno amara. Lo scrive TMW.

