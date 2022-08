Rissa tra Conte e Tuchel in Chelsea-Tottenham: “Si guarda in faccia quando si stringe la mano”

Al pareggio di Hojbjerg, l’allenatore del Tottenham (ex Chelsea) ha esultato con veemenza vicino alla panchina rivale. Il tedesco dei Blues protestava col quarto uomo, da lì è nato un alterco. Poi di nuovo scintille al fischio finale

Scontro frontale tra Antonio Conte e Thomas Tuchel nel derby Chelsea-Tottenham di Premier League. I due allenatori sono venuti a contatto dopo il momentaneo pareggio di Hojbjerg per gli Spurs: petto contro petto per un attimo, prima di essere divisi. Il tecnico italiano, ex Chelsea, è stato anche ammonito, prima che entrambi riprendessero posto nelle rispettive panchine.

Al successivo gol di James per il 2-1 dei Blues, poi, Tuchel ha esultato all’impazzata, correndo per tutta la linea laterale. E alta intensità anche nell’urlo di Conte al 2-2 definitivo, trovato da Kane in pieno recupero.

Ma cosa ha scatenato la furia di Conte e Tuchel? L’italiano ha esultato con la solita veemenza dopo la rete degli Spurs, a pochi passi dalla panchina dei Blues. Il tedesco è andato a protestare col quarto uomo, Conte s’è girato di scatto e ha detto “what?”, ovvero “cosa vuoi?”: da lì animi accesi per qualche istante. Poi è tornata la calma, ma l’atmosfera del derby è rimasta rovente fino al termine.

Tanto che al fischio finale la tensione è esplosa di nuovo. Conte e Tuchel sono andati l’uno verso l’altro con l’intenzione di salutarsi (o forse di chiarire ciò che era accaduto in precedenza). Conte ha dato la mano velocemente a Tuchel, che l’ha trattenuta mentre Antonio cercava di allontanarsi. Altro battibecco e capannello di giocatori e staff intorno, principio di rissa sedato a fatica. Lo scrive Gazzetta.it