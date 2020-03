Contratto valido fino al 30 giugno 2024 (rinnovo firmato a ottobre) e ingaggio da 1,5 milioni a salire dalla prossima stagione, la richiesta supera i 40, somma dettata dall’ultima offerta ricevuta dal d.s. Pradè: quella proprio del Napoli, che nel rush finale della sessione invernale ne offrì 35 più 5 di bonus. Denaro (gentilmente) declinato: per chiudere servirà uno sforzo più importante. E per “ammortizzare”, non si esclude l’inserimento di una contropartita tecnica, considerando che la famiglia Zhang a gennaio provò ad anticipare tutti mettendo sul piatto il cartellino di Matteo Politano: profilo gradito ai toscani, poi il ragazzo scelse Gattuso e De Laurentiis. In ogni caso, le porte restano apertissime: i contatti tra Inter e Fiorentina sono costanti, allo stato attuale i nerazzurri sono in pole position. Occhio, però, all’estero: finora dalla Premier League e dal Borussia Dortmund sono arrivati solo dei semplici sondaggi, ma con le sterline inglesi e i milioni di euro tedeschi è meglio non scherzare. Ecco perché, ad Appiano Gentile, vogliono essere pronti: per battere Napoli, Juventus (il Cfo Fabio Paratici è il primo sponsor del giocatore) e Roma (giallorossi comunque indietro). Lo riporta La Gazzetta dello Sport.