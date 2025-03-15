Milenkovic ancora a segno, l'ex viola è una delle sorprese più belle della Premier League di questa stagione

L'ex difensore della Fiorentina ha segnato di nuovo in campionato, raggiungendo quasi il suo record personale

Nikola Milenkovic, ceduto dalla Fiorentina in estate al Nottingham Forest, ha segnato ancora una volta in questa stagione di Premier League nel successo dei suoi di oggi contro l'Ipswich Town vinta 4-2, in cui ha sfoderato anche un assist. Il giocatore serbo è ormai una certezza assodata della squadra che attualmente milita al terzo posto della Premier League, in piena zona champions, ad una sola distanza dall'Arsenal seconda. Per il giocatore ex viola si tratta di una stagione davvero ottima caratterizzata dalla quarta marcatura in campionato, raggiungendo quasi il suo record personale fissato a 5 gol nella stagione 2019/2020 a Firenze. Milenkovic si sta ritagliando uno spazio importante e sta riportando, insieme al compagno di squadra Murillo, il Nottingham in Europa e sarà un obiettivo di mercato pregiato.