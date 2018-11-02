Fabrizio Bertuzzi su Milenkovic: "Rimango stupito dalla sua forza e freddezza. Credo finira' in Premier.."

L'ex talent scout viola Fabrizio Bertuzzi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni su Milenkovic: "L'ho seguito per un lungo periodo per conto della Fiorentina, poi Corvino riuscì ad assicurarselo. Rim...

L'ex talent scout viola Fabrizio Bertuzzi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni su Milenkovic: "L'ho seguito per un lungo periodo per conto della Fiorentina, poi Corvino riuscì ad assicurarselo. Rimango stupito dalla sua freddezza e dalla sua forza. Milenkovic è già un uomo maturo, manca di posizione difensiva a volte, per questo Stefano Pioli lo fa giocare terzino e non difensore centrale. Penso che sia probabile vederlo fare bene in Premier League, perché è migliorato molto in appena un anno alla Fiorentina".

Fonte: Tribalfootball.com