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Fabrizio Bertuzzi su Milenkovic: "Rimango stupito dalla sua forza e freddezza. Credo finira' in Premier.."

L'ex talent scout viola Fabrizio Bertuzzi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni su Milenkovic: "L'ho seguito per un lungo periodo per conto della Fiorentina, poi Corvino riuscì ad assicurarselo. Rim...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 novembre 2018 18:33
Fabrizio Bertuzzi su Milenkovic: "Rimango stupito dalla sua forza e freddezza. Credo finira' in Premier.." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L'ex talent scout viola Fabrizio Bertuzzi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni su Milenkovic: "L'ho seguito per un lungo periodo per conto della Fiorentina, poi Corvino riuscì ad assicurarselo. Rimango stupito dalla sua freddezza e dalla sua forza. Milenkovic è già un uomo maturo, manca di posizione difensiva a volte, per questo Stefano Pioli lo fa giocare terzino e non difensore centrale. Penso che sia probabile vederlo fare bene in Premier League, perché è migliorato molto in appena un anno alla Fiorentina".

Fonte: Tribalfootball.com

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