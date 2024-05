Tonali tornerà a giocare a fine agosto. La Football Association ha deciso di non prolungare la sanzione

Attualmente, Tonali sta scontando una squalifica imposta dal Tribunale FIGC di 18 mesi (di cui 8 convertiti in pene accessorie) a partire dal 27 ottobre scorso: il centrocampista ex Milan potrà tornare in campo così a partire dal 28 agosto 2024 ma per evitare ulteriori sanzioni da parte della FA inglese dovrà evitare violazioni per tutta la stagione 2024/25. “A condizione che non commetta ulteriori violazioni delle Regole sulle Scommesse della FA durante il periodo di sospensione, Sandro non sconterà alcuna parte della sanzione di due mesi”, ha spiegato il Newcastle in un comunicato. Lo riporta Calcio e Finanza.