Klopp chiude definitivamente ad Amrabat: “Abbiamo già preso Gakpo, il calcio non è Monopoly”

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, dopo la sconfitta contro il Brentford, ha parlato in conferenza stampa rispondendo anche a una domanda sulla possibilità che i Reds possano prendere Amrabat dalla Fiorentina: “Abbiamo appena ingaggiato un giocatore eccezionale come Gakpo e voi pensate già al prossimo acquisto, come se non avessimo una squadra. Questo non lo capisco, il calcio non è Monopoly. Bisogna lavorare con i ragazzi che si hanno in rosa”. Lo riporta TMW

