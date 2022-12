Pedullà annuncia: “Isco è stato offerto alla Fiorentina ma la squadra viola è coperta a centrocampo”

Francisco Roman Alcarcon Suarez, più semplicemente Isco. Un grande talento, ancora giovane visto che compirà 31 anni il prossimo aprile, che pochi giorni fa ha risolto il contratto con il Siviglia dopo pochi mesi rispetto all’accordo dello scorso luglio. Era arrivato in Andalusia, reduce da un lungo ciclo con il Real, ma non è andata bene. Adesso cerca squadra, sta valutando diverse proposte, 5-6 in giro per l’Europa e per il mondo da svincolato.

Ci sono stati contatti con alcuni club di Serie A: offerto alla Fiorentina, che a centrocampo per ora sta bene; era stato avviato mezzo discorso con il Verona, ma senza margini di manovra perché lo spagnolo non avrebbe accettato una situazione così a rischio. Nelle ultime ore è stato clamorosamente proposto alla Salernitana che cerca un centrocampista (vorrebbe Zurkowski, ma l’Empoli spera di anticipare tutti, la lista granata comprende qualche altro giovane) e che ha abituato tutti a operazioni di spessore internazionale (l’ultima Ochoa).

La registriamo così, senza correre troppo. Aggiungiamo che la Salernitana darà presto una risposta, ora bisogna vedere quali altre situazioni arriveranno sul tavolo di Isco. Magari il centrocampista non avrà fretta di decidere, di sicuro ha voglia di mettersi alle spalle un periodo difficile. Compreso uno scherzo d’aprile… anticipato che gli hanno confezionato qualche giorno fa in Spagna: l’Union Deportiva Melilla, club di quarta divisione, aveva annunciato un’intesa con Isco addirittura fino al 2028. Ovviamente era una burla. Lo riporta Alfredo Pedullà

