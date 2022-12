Borja Valero bacchetta Vlahovic: “Per quanto è stato pagato dalla Juventus, doveva fare di più. Aspettative alte”

Intervenuto negli studi di DAZN, l’ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero ha parlato del rendimento di Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus, asserendo come si aspettasse qualcosa di più. Queste le sue considerazioni: “Le aspettative dei tifosi bianconeri su Vlahovic, per quanto fatto vedere a Firenze, erano molto alte. In più bisogna considerare la cifra spesa dalla Juventus per acquistarlo. A questi livelli, per quanto è stato pagato, doveva fare di più“. Lo riporta Football News

