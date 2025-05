Sentite Klopp sul suo futuro: “Io alla Roma? Tutte stronzate. Non allenerò ancora molto”

Jurgen Klopp alla Roma era stata un’ indiscrezione lanciata dalla testata giornalistica tedesca FAZ.net, notizia poi smentita nei giorni seguenti da molti esperti di mercato. Ieri sera al Liverpool Foundation Gala Ball l’ex tecnico dei Reds ha riconfermato la non veridicità della notizia con queste parole: “Non mi vedo più in tuta da allenatore, va tutto bene così com’è. Dopo aver allenato tre squadre fantastiche non ci saranno molte altre tappe. Lavoro molto, ma non avendo più una partita ogni 3 giorni ho molto più tempo libero a disposizione. Se leggete voci che andrò in qualche altra squadra nei prossimi anni sono tutte stronzate. Non andrò alla Roma.”