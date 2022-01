Bucciantini: “La Fiorentina di Italiano mi ricorda il Borussia Dortmund di Klopp, nessuno attacca cosi”

Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno del momento della Fiorentina, queste le parole dell’opinionista di Sky Sport dal cuore viola:

“Quello che è stato detto in telecronaca a Sky mi trova molto d’accordo, nessuna squadra in serie A attacca con tanti uomini cosi come fa la Fiorentina. Su questo mi ricorda molto il Borussia Dortmund di Klopp di dieci anni fa. Non vediamo l’ora di ospitare Italiano al club di Sky per farci parlare del calcio meraviglioso della Fiorentina. Attaccano tutti, i terzini sembra che siano attaccanti, Maleh sembra un nuovo Bonaventura meno sapiente ma più dinamico. Anche chi sia appena arrivato giochi qui da 6 mesi, l’esempio sotto gli occhi di tutti è quello di Ikonè. Commisso e le sue parole? L’impressione è che più la Fiorentina vince più Commisso sia ascoltato” conclude Bucciantini.

