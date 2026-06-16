Klopp sbotta: "Il calcio è ostaggio degli sponsor, le pause nel gioco sono solo per soldi"

L'ex tecnico del Liverpool ha attaccato le pubblicità durante i Mondiali

Jürgen Klopp non si è mai fatto troppi problemi a dire ciò che pensa, e lo ha confermato ancora una volta scagliandosi duramente contro la Fifa e la gestione dei cosiddetti "cooling break", le pause per il rinfresco introdotte nei match. Una grana in più per la federazione internazionale, già al centro di numerose discussioni.

Come riportato da L’Equipe, l'ex tecnico del Liverpool ha espresso il suo totale dissenso ai microfoni della tv tedesca ZDF, contestando la reale utilità di queste interruzioni e definendole una mossa puramente commerciale mascherata da tutela della salute:

“Il calcio è preso in ostaggio da dirigenti chiusi in uffici climatizzati."

Il tecnico tedesco ha poi rincarato la dose, focalizzandosi su ciò che accade realmente in campo durante quegli stop forzati e su quali siano le vere priorità per chi governa il calcio mondiale:

“Quando ho visto i giocatori restare immobili durante una pausa per il caldo estremo mentre i tempi morti televisivi dettavano il ritmo della partita, racconta, non ho potuto fare a meno di chiedermi: a chi serve davvero la Coppa del Mondo? Ai tifosi? Ai giocatori? O agli inserzionisti?”

Per spiegare meglio il suo punto di vista, Klopp ha voluto utilizzare una metafora d'impatto, lanciando un chiaro allarme sul rischio che il business pubblicitario finisca per snaturare completamente l'essenza stessa di questo sport:

“Una partita di Coppa del Mondo dovrebbe scorrere come un fiume. Invece, costruiamo dighe in mezzo al campo perché possano passare le pubblicità. È pericoloso per lo spirito del gioco. Il calcio un tempo era l’evento principale, ma rischia ormai di diventare la musica di sottofondo di uno spettacolo pubblicitario. Il pallone deve essere la star.”

Con un pizzico di ironia, il quotidiano francese ci ha tenuto comunque a sottolineare come lo stesso Klopp, nel corso della sua carriera, sia stato spesso il volto di svariate e celebri campagne pubblicitarie in Germania.