Champions League, Liverpool la prima finalista. Barcellona ko 4-0. Serata memorabile ad Anfield

Clamorosa la rimonta dei Reds nella semifinale di ritorno di Champions League giocata questa sera ad Anfield Road. E' finita 4-0 al Barça dopo il 3-0 incassato al Camp Nou sei giorni fa. I reds erano...

A cura di Redazione Labaroviola 08 maggio 2019 00:16

Condividi