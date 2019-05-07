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Champions League, Liverpool la prima finalista. Barcellona ko 4-0. Serata memorabile ad Anfield

Clamorosa la rimonta dei Reds nella semifinale di ritorno di Champions League giocata questa sera ad Anfield Road. E' finita 4-0 al Barça dopo il 3-0 incassato al Camp Nou sei giorni fa. I reds erano...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 maggio 2019 00:16
Champions League, Liverpool la prima finalista. Barcellona ko 4-0. Serata memorabile ad Anfield -
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Klopp
Origi
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Clamorosa la rimonta dei Reds nella semifinale di ritorno di Champions League giocata questa sera ad Anfield Road. E' finita 4-0 al Barça dopo il 3-0 incassato al Camp Nou sei giorni fa. I reds erano privi di Salah e Firmino ma subito avanti con Origi, i padroni di casa reggono l'urto di Messi e svoltano nella ripresa: doppietta dell'olandese Wijnaldum in 122 secondi, poker di Origi al 79' che vale l'impresa, frutto di uni schema da calcio d'angolo mai visto prima. Barcellona eliminato, Liverpool in finale al Wanda Metropolitano contro la vincente di Ajax-Tottenham in programma domani sera.

Il tabellino del match

LIVERPOOL-BARCELLONA 4-0

7' e 79' Origi, 54' e 56' Wijnaldum

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson (46' Wijnaldum); Henderson, Fabinho, Milner; Shaqiri (90' Sturridge), Mané, Origi (85' Gomez). All. Klopp

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Piquè, Lenglet, Alba; Rakitic (80' Malcom), Busquets, Vidal (65' Arthur); Messi, Suarez, Coutinho (60' Semedo). All. Valverde

Ammoniti: Fabinho (L), Busquets (B), Rakitic (B), Matip (L), Semedo (B)

Fonte: Skysport.it

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