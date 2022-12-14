Dall'Inghilterra: "Agente Amrabat ha incontrato Klopp, a breve il Liverpool parlerà con la Fiorentina"

Il giornalista Anas Bakhkhar a Empire of the Cop ha parlato del futuro di Amrabat parlando di un incontro tra l'agente del giocatore e il mister del Liverpool Klopp. Queste le sue parole: “L’allenator...

Il giornalista Anas Bakhkhar a Empire of the Cop ha parlato del futuro di Amrabat parlando di un incontro tra l'agente del giocatore e il mister del Liverpool Klopp. Queste le sue parole: “L’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, ha incontrato l’agente di Sofyan Amrabat. Possiamo anche aggiungere che suo fratello, Nordin Amrabat era presente all’appuntamento. E’ stato un meeting molto buono, positivo e le parti riparleranno al termine della Coppa del Mondo. Ci saranno anche altri contatti con la Fiorentina, per conoscere la sua valutazione, per vedere se questa operazione potrà andare avanti".

CECCHI VENDICATIVO CON GLI EX FIORENTINA

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