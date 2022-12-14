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Dall'Inghilterra: "Agente Amrabat ha incontrato Klopp, a breve il Liverpool parlerà con la Fiorentina"

Il giornalista Anas Bakhkhar a Empire of the Cop ha parlato del futuro di Amrabat parlando di un incontro tra l'agente del giocatore e il mister del Liverpool Klopp. Queste le sue parole: “L’allenator...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 dicembre 2022 12:02
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Il giornalista Anas Bakhkhar a Empire of the Cop ha parlato del futuro di Amrabat parlando di un incontro tra l'agente del giocatore e il mister del Liverpool Klopp. Queste le sue parole: “L’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, ha incontrato l’agente di Sofyan Amrabat. Possiamo anche aggiungere che suo fratello, Nordin Amrabat era presente all’appuntamento. E’ stato un meeting molto buono, positivo e le parti riparleranno al termine della Coppa del Mondo. Ci saranno anche altri contatti con la Fiorentina, per conoscere la sua valutazione, per vedere se questa operazione potrà andare avanti".

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