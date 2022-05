Sabatini la dice grossa: “Pioli alla Fiorentina ha raggiunto gli stessi risultati di Italiano”

Sandro Sabatini, giornalista e opinionista di Mediaset, ha parlato di Stefano Pioli, con un paragone che però, non è confortato dai fatti. Ricordiamo che Pioli nella sua prima stagione alla Fiorentina arrivò ottavo mentre nella seconda stagione, con la squadra in caduta libera nella zona retrocessione, si dimise dopo alcuni risultati non all’altezza e il conseguente scontro con la proprietà Della Valle. Le parole di Sabatini:

“Pioli è un allenatore che ha fatti bene dappertutto, ha fatto benissimo a Firenze. Pioli non ha avuto ad accompagnarlo degli influencer che lo accompagnassero per sottolineare la bravura, la gestione del gruppo, la linearità, la saggezza, la normalità. Pioli a Firenze aveva fatto lo stesso campionato che sta facendo quest’anno Italiano, solo che Italiano è il nuovo Klopp mentre Pioli si sottovalutava tutto perchè magari c’era Chiesa e qualche altro. Pioli al Milan è stato sottovalutato e lo volevano mandare via prima ancora che arrivasse al casello di Legnano”

