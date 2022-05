Klopp demolisce il catenaccio di Conte: “Il suo calcio non mi piace, non a caso è quinto in classifica”

Dopo il pari di Anfield contro il Tottenham che probabilmente ha segnato la fine dalla rincorsa del suo Liverpool al primo posto del Manchester City, Jurgen Klopp, evidentemente amareggiato per il mezzo passo falso, ha duramente criticato lo stile di gioco di Antonio Conte nella conferenza stampa post partita:

“Non mi piace questo tipo di calcio, ma questa è una mia opinione personale – ha detto il tecnico tedesco – Penso che siano una grande squadra e dovrebbero essere più propositivi. Contro una squadra come il Liverpool hanno avuto un possesso palla tra il 30% 3 il 36%. Ma è un mio problema, non potrei mai proporre un calcio così, non saprei insegnarlo e non potrei mai giocare in questo modo”.

“Ovviamente speravo di vincere questa partita – ha aggiunto Klopp – ma con tutto il rispetto per il Tottenham, un top team, loro hanno pensato solo a difendersi. Grandissimi giocatori hanno bloccato tutte le linee di passaggio, è stato molto difficile. Hanno pareggiato con noi e fatto risultato con Man City e Chelsea. Il loro modo di giocare funziona per queste partite, il loro contropiede è veramente pericoloso, ma sono ancora al quinto posto e questo dimostra quello che è”. Lo riporta Sport Mediaset

