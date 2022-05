Italiano commenta le lacrime di Vlahovic: “Vive per il gol, voleva essere il capocannoniere…”

Nel corso della conferenza stampa di Vincenzo Italiano in vista della gara contro la Roma, il tecnico della Fiorentina ha parlato anche delle lacrime di Vlahovic ieri in panchina alla Juventus, dove non riesce nemmeno a tirare in porta:

“Sarà dispiaciuto per non essere ancora il capocannoniere, è un attaccante, vive per il gol e quando non fai gol stai male, adesso sta provando questo. Rimane per me un grande campione, un calciatore di altissimo livello, come si è appannata la Fiorentina si è appannato un grande campione”