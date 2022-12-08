La Fiorentina vuole offrire ad Amrabat un ingaggio doppio rispetto a 1.8 milioni a stagione di adesso

Sofyan Amrabat è probabilmente il miglior centrocampista del mondiale, su di lui ha messo gli occhi il Liverpool

Come riporta il Corriere dello Sport, dalle parti di viale Fanti, per adesso, il telefono non ha ancora iniziato a squillare eppure in casa Fiorentina sono convinti che, prima o poi, i sondaggi che in questi giorni sono stati fatti su Sofyan Amrabat si trasformeranno in vere sirene di mercato. Nulla di nuovo (né di troppo fastidioso), viene fatto sapere: è normale che i pezzi pregiati, specie se messi in risalto nella vetrina più ambita di tutte (quella del Mondiale), finiscano poi con l’avere una lunga lista di pretendenti.

Eppure rispetto alle scorse stagioni, quando i viola si sono ritrovati quasi obbligati a cedere alle lusinghe dei club più ricchi per i propri top player, la situazione relativa al marocchino è piuttosto diversa. Primo perché l’ex Verona, acquistato a peso d’oro per volontà del presidente Commisso, non ha in alcun modo fatto trasparire la voglia di cambiare aria. E poi perché, contratto alla mano, l’accordo che lega il mediano dell’undici di Regragui (vera e propria stella in Qatar) alla Fiorentina potrà essere esteso in automatico fino al 2025, non appena la società deciderà di farlo. Tutto risolto, dunque. Anzi no.

Ad andare oltre un semplice colloquio conoscitivo è stato infatti il Liverpool, dove Klopp ha da tempo fatto richiesta alla dirigenza di poter disporre a gennaio di un giocatore proprio con le caratteristiche di Amrabat. L’ingaggio sottoposto all’attenzione del numero 34 è da capogiro: 3,5 milioni di sterline (oltre 4 milioni di euro). Ma a di là del ricco salario in ballo, a far vacillare il classe ’96 potrebbe essere il richiamo della Champions League. Non è infatti un mistero che il giocatore, quando nel 2019 è approdato in Italia, abbia specificato al suo entourage di voler tornare a giocare quanto prima la massima competizione europea, già disputata con Feyenoord e Bruges.

Un palcoscenico che ad oggi la Fiorentina non può offrirgli ma che, in ogni caso, non scoraggerà i viola nella volontà di trattenere a Firenze quello che nel corso del tempo si è trasformato nell’ennesimo assegno circolare della rosa di Italiano. Il dg viola Barone, volato in Qatar a inizio settimana, ha intenzione di proporre al marocchino il prolungamento di contratto fino al 2027, con un salario quasi raddoppiato rispetto all'attuale (1,8 milioni).

BUONE NOTIZIE PER IL VIOLA PARK

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