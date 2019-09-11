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Montella: "Obiettivo? Per arrivare al lampione bisogna puntare alla luna. Vorrei conoscere Klopp, è il mio mito"

Questi alcuni estratti dall'intervista della Gazzetta dello Sport a Vincenzo Montella: "Dove può arrivare quest'anno la Fiorentina? Come si dice? Per arrivare al lampione bisogna puntare alla luna. La...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 settembre 2019 13:27
Montella: "Obiettivo? Per arrivare al lampione bisogna puntare alla luna. Vorrei conoscere Klopp, è il mio mito" -
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Questi alcuni estratti dall'intervista della Gazzetta dello Sport a Vincenzo Montella: "Dove può arrivare quest'anno la Fiorentina? Come si dice? Per arrivare al lampione bisogna puntare alla luna. La società non ha posto obiettivi ma voglio costruire una squadra per la quale valga la pena andare allo stadio. Voglio identità, qualità e coraggio ma mi serve tempo. Se potessi andrei a cena con Klopp, è il mio mito e vorrei conoscerlo".

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