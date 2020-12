Repubblica, la Fiorentina può prendere il centravanti dalla Premier, occhi su Origi del Liverpool

A gennaio con ogni probabilità Cutrone partirà. In più c’è da capire cosa accadrà anche con Kouamé, che ultimamente sta trovando poco spazio. Il Crystal Palace è interessato e a breve potrebbe anche presentare un’offerta molto importante alla Fiorentina. L’ideale sarebbe un giocatore già pronto. Nel campionato italiano ci sono due profili giusti ma allo stesso tempo difficili da acquistare.

Il primo è Milik, in uscita dal Napoli. Il costo dell’operazione, nonostante sia in scadenza di contratto nel giugno 2021, è intorno ai 15 milioni più bonus. Anche il nodo ingaggio non è da poco. Il secondo è Caicedo, che alla Lazio sta facendo molto bene ma il club biancoceleste e soprattutto Inzaghi per ora non sono intenzionati a considerare offerte. E allora i viola dovranno valutare anche la pista estera. Un’idea potrebbe essere Origi, che il Liverpool sta pensando di vendere. Su di lui però c’è già il pressing del Wolverhampton. Lo riporta La Repubblica questa mattina.

GAZZETTA, LA FIORENTINA VUOLE SCAMACCA A GENNAIO, IL SASSUOLO CHIEDE 20 MILIONI