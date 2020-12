Gazzetta, Scamacca, la Fiorentina lo vuole già a gennaio. Il Sassuolo chiede 20 milioni. La situazione

Il Milan si sta guardando intorno ed il nome che spunta come fantomatico vice Ibra è quello di Scamacca. Punta centrale del Genoa in prestito secco dal Sassuolo. L’età à quella giusta e che le prospettive di crescita. Ma sarebbe un profilo valido più che altro per l’estate. Occhio allora, perchè Scamacca non piace solo al Diavolo. La Fiorentina per esempio, a caccia di un centravanti vorrebbe provarci già a gennaio, previo benestare non solo del Sassuolo ma ovviamente anche del Genoa. In queste settimane è circolata anche l’idea di uno scambio di prestiti con Cutrone. Va comunque ricordato che il Sassuolo valuta il cartellino di Gianluca 20 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

