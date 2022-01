Come riporta il famosissimo quotidiano inglese Sun, la Fiorentina sarebbe molto interessata al giocatore del Liverpool Origi. La trattativa eventuale sarebbe per giungo quindi non un’idea da prendere in considerazione immediatamente. Sul belga, che conta una grande esperienza in Premier, c’è anche l’Atalanta e il Burnley

INTANTO A SORPRESA ROSATI DIVENTA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA