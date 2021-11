Cor. Sport, la Fiorentina cerca il grande colpo estero. Fari su Cabral del Basilea e Origi del Liverpool

Il Corriere dello Sport, sottolinea che nella ricerca di un attaccante per il mercato di gennaio la Fiorentina starebbe molto guardando all’estero. Infatti, oltre che monitorare le situazioni dei già noti Mayoral, Scamacca e Belotti, il club viola sarebbe molto interessato a due nomi esteri. La dirigenza viola infatti vorrebbe un grande colpo per l’attacco e i fari sarebbero puntati sul talentuosissimo Cabral del Basilea e sul giocatore di nome, ovvero Origi del Liverpool. La Fiorentina continua a sondare, vedremo quale sarà il nome giusto per l’attacco

INTANTO LA FIORENTINA SEGUIREBBE ANCHE ALVAREZ DEL RIVER PLATE