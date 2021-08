Marchetti: “Attaccante? Difficile andare a Firenze sapendo di Vlahovic. Salvo occasioni, non arriverà nessuno”

Luca Marchetti, uomo mercato Sky, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei possibile movimenti della Fiorentina nelle ultime ore di mercato, soffermandosi sulla questione del vice-Vlahovic. Ecco le sue parole:

“Non è facile per un attaccante andare oggi a Firenze sapendo che c’è Vlahovic. Origi mi pare difficile, non vorrebbe stare in panchina. Ieri abbiamo parlato con la dirigenza Viola. Ci hanno detto che in attacco non avrebbero fatto operazioni salvo occasioni dell’ultimo minuto“.