Berardi vuole la Fiorentina, deciderà Commisso se affondare il colpo. Sassuolo aspetta

Ultimo giorno di mercato in casa Fiorentina e per tutta la serie A, la società viola cerca un esterno su precisa indicazione di Vincenzo Italiano. Domenico Berardi è il grande obiettivo viola, con il calciatore che vuole la Fiorentina, ma in questo momento, a poche ore dalla chiusura del mercato, la situazione non si è ancora sbloccata, con Commisso ancora non deciso a compiere l’ultimo decisivo passo con il Sassuolo. Insomma, saranno decisive le ultime ore sul mercato, con la Fiorentina pronta a fare l’ultimo tentativo.

Flavio Ognissanti

