Corriere dello Sport, Amrabat spinge, vuole andar via: la Fiorentina alza il muro, non vuole rinforzare il Torino

Sofyan Amrabat e il suo agente stanno continuando a spingere per continuare la stagione lontano da Firenze, ma la Fiorentina non vorrebbe ancora privarsene, specie adesso che l’ex Verona ha recuperato una buona condizione dopo l’intervento chirurgico per eliminare la pubalgia, come dimostrano convocazione e panchina sabato scorso con il Torino. E non vorrebbe soprattuto rinforzare una squadra concorrente della Serie A. Lo scrive il Corriere dello Sport.

